Глава держави заявляє, що передача Німеччиною танків в Україну свідчило би про те, що це озброєння бореться на стороні правди і проти російського фашизму.

Президент України Володимир Зеленський очікує на рішення США з постачання танки в Україну, бо це могло би вплинути на Німеччину теж почати постачати сучасні танки в Україну.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters, відео спілкування оприлюднене на сторінці президента у соціальній мережі Facebook.

Президент сказав, що існує багато різних причин, як офіційних, так і не дуже офіційних, чому Німеччина не надає Україні танки Leopard.

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За словами президента, у Німеччині говорять, що не зовсім розуміють знаходження німецької броньованої техніки на території України.

"Тобто, у них є такий психологічний паркан щодо цієї техніки. Але, мені здається, що це якась їх внутрішня проблема", - сказав президент.

Він переконаний, що перебування сучасної німецької техніки на території України свідчило би, що ця техніка бореться за правду і проти російського фашизму. "Якраз вона саме це символізує. Боротьбу сучасної Німеччини проти російського фашизму. І я не вважаю, що вони зараз мають якусь аналогію з тим, що було у Другій світовій війні", - сказав Зеленський.

"Я вважаю навпаки, що німецька техніка сьогодні до нас, - це допомога. Броньована техніка важлива для збереження наших життів", - наголосив Зеленський.

Також він сказав, що Україна чекає на німецькі системи протиповітряної оборони Iris-T, бо йдеться про оборону і захист українців.

"Не треба шукати причини, коли ти хочеш допомогти людям реально. Коли ти підтримуєш життя на цій землі, а не навпаки. І тому для нас дуже важлива допомога німців. Авжеж, впливає і відкриття постачання танків Сполучених Штатів Америки і інших держав. Вони би серйозно могли би вплинути на рішення німців. Я у цьому впевнений. Ми ще очікуємо рішення щодо постачання танків від Сполучених Штатів Америки. Я б дуже хотів, щоб від них і інших партнерів ми могли отримати це постачання", - наголосив Зеленський.

На його переконання, таке рішення США "підштовхнуло би Німеччину вперед у вирішенні цього питання".

Нагадаємо, Зеленський готовийдозволити експорт російського аміаку в обмін на українських полонених.

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