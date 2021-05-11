Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не фіксує суттєвого зменшення кількості російських військ і техніки на кордонах з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» у Києві.
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«Близько 3,5 тис. військового контингенту пішло назад – але це тільки ті, хто був на тимчасово окупованій території Криму, більше великого відведення ми не побачили і ми його не бачимо», - сказав президент.
Він нагадав, що нещодавно спостерігалось збільшення кількості військових та техніки як на території тимчасово окупованих Криму та Донбасу, так і на території РФ вздовж кордонів з Україною.
«Що стосується контингенту та техніки на кордонах України та Росії – ми зменшення там не фіксуємо. Збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно відходять назад, але дуже-дуже повільно», - наголосив глава держави.
Довідка УНІАН. У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».
6 травня Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з окупованого Криму.
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