Президент Володимир Зеленський відреагував на масштабний удар росіян по Україні, зазначивши, що ворог використав різні типи зброї.
"Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини", - заявив президент.
"У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу", - детадізував Зеленський.
Він додав, що є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Крім того, станом на зараз відомо про шістьох поранених. "У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив глава держави.
Зеленський акцентував, що кожен такий терористичний акт доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. "Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - констатував він.
Ранкова ракетна атака
Зранку по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повідомлялось про прильоти у Харківській та Полтавській областях. Зокрема, у Полтавській області повідомлялось про пошкодження енергетичної інфраструктури.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Холодногірському районі міста, внаслідок чого загинула жінка, ще пʼятеро людей поранені.