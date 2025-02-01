Він сказав, що внаслідок атаки є пошкодження у низці областей.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масштабний удар росіян по Україні, зазначивши, що ворог використав різні типи зброї.

"Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини", - заявив президент.

"У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу", - детадізував Зеленський.

Він додав, що є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Крім того, станом на зараз відомо про шістьох поранених. "У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив глава держави.

Зеленський акцентував, що кожен такий терористичний акт доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. "Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - констатував він.

Ранкова ракетна атака

Зранку по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повідомлялось про прильоти у Харківській та Полтавській областях. Зокрема, у Полтавській області повідомлялось про пошкодження енергетичної інфраструктури.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Холодногірському районі міста, внаслідок чого загинула жінка, ще пʼятеро людей поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: