Він уточнив, що за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області. У своєму відеозверненні голова держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

"Це трагедія, якої можна було уникнути… За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування", - зазначив він.

За словами Зеленського, міністр оборони Рустем Умєров доповів йому про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини трагедії, а також про те, хто та які розпорядження давав.

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"Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", - наголосив президент.

Він додав, що розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству "чесні відповіді" про те, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Загибель військових 128-ї бригади

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада біля села Зарічне Запорізької області російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" по бійцям 128-ї бригади ЗСУ, які зібралися на нагородження. Повідомлялося про кілька десятків загиблих та поранених.

Згодом у Міноборони пообіцяли, що за фактом трагедії буде проведена перевірка, а винні будуть покарані.

5 листопада стали відомі імена кількох загиблих військових. Зокрема, йдеться про заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення Сергія Кузнєва та командира артилерійського взводу Дмитра Мілютіна.

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