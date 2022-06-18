Президент доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА.

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що було обговорено стан економіки Миколаївщини, а також шляхи розв'язання інфраструктурних питань. Зокрема, йшлося про відновлення водопостачання обласного центру, яке будо ускладнене через пошкодження мереж водогону внаслідок ворожих обстрілів.

Крім того, приділили увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам, пов’язаним зі збором цьогорічного врожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Також учасники наради зосередилися на розв'язанні питання наявності приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів.

"Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря. Учасники наради обговорили загрози із суходолу, зокрема з боку невизнаного Придністров’я, з моря, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний. Окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор’я" та його оборонним потребам", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня голові Миколаївської обласної військової адміністрації Віталію Кіму, орден "За мужність" ІІІ ступеня – міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу.

Президент оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару, і доручив надати необхідну допомогу сім’ям загиблих.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти завдали нового удару по житлових будинках Миколаївщини, постраждали п'ятеро людей.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня у житловий квартал одного з районів Миколаєва влучили ворожі ракети. Від ракетного удару загинуло 2 особи, кількість поранених зросла до 20.

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