Зруйновано п'ять житлових будинків, з них чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли оперативну інформацію стосовно ранкового ракетного удару по Миколаєву з боку російських окупантів.

Про це ДСНС повідомила у Facebook.

"Близько 7:00 у житловий квартал одного з районів міста влучили ракети. "Демілітаризовані" п'ять житлових будинків, з них чотири п'ятиповерхові та один двоповерховий. Тут, в результаті потрапляння боєприпасів та їх уламків сталися численні пошкодження - вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, у двох квартирах в різних будівлях виникли пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники провели деблокування постраждалих, ліквідовано обидва осередки пожежі, один на площі 3 кв. м, другий — 10 кв. м.

В результаті обстрілу, загинув чоловік, ще 19 - постраждали, з них 16 госпіталізовані до медичних закладів, троє отримали першу допомогу на місці.

Загалом, до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 9 одиниць спецтехніки ДСНС та 37 рятувальників, 22 бригади швидкої медичної допомоги, аварійні та комунальні служби міста, співробітники правоохоронних органів.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у своєму Telegram-каналі, що від ракетного удару по спальному району загинуло вже 2 особи, кількість поранених зросла до 20. Він уточнив, що це дані "на зараз".

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