Глава держави отримав з перших вуст інформацію про нагальні потреби на фронті, про що буде повідомлено Західних партнерів, а також розглянуто на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Запорізьку область побував у розташуваннях бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку, і заслухав інформацію про нагальні потреби українських військових.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Зеленський "заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій на ділянках фронту, які перебувають у зоні їхньої відповідальності, та разом із комбригами й комбатами обговорив найбільш проблемні питання їхніх підрозділів".

Зокрема, військові наголошували на необхідності засобів радіоелектронної боротьби та фронтових систем ППО для протидії авіації та БпЛА противника. Також є потреба в безпілотних літальних апаратах, оскільки вони швидко витрачаються в умовах наступальних дій.

Крім того, Зеленський і командири військових з’єднань обговорили питання професійного відбору людей, оснащення бригад спеціальним обладнанням і технікою, потребу в броньованому евакуаційному транспорті.

Президент дав доручення систематизувати запити військових, врахувавши також інформацію, що прозвучала вчора під час відвідання ОТУ "Соледар", винести їх на розгляд Ставки Верховного Головнокомандувача й передати іноземним партнерам України.

Як уточнили у пресслужбі президента, глава держави зустрівся з командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським і побував у розташуваннях 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", 117-ї окремої механізованої бригади, 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади НГУ, 65-ї окремої механізованої бригади, 116-ї окремої механізованої бригади, а також на передових пунктах управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та 118-ї окремої механізованої бригади.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують контрнаступальні операції, у тому числі на Бердянському й Мелітопольському напрямках. Зокрема, у напрямку Урожайного українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

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