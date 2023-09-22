Він нагадав, що Україна платить найвищу ціну за захист свободи й глобальної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідером США Джо Байденом заявив, що кожного дня цієї війни українські солдати "тримаються бульдожою хваткою".

"Вони гризуть і душать російських окупантів, наскільки це можливо. Ніколи раніше російська диктатура не зустрічала такого сильного опору. І ніколи більше Росії не вдасться знищити жодну іншу націю", - написав він.

Зеленський сказав, що путінський список країн на знищення був довгим ще зовсім недавно і якби Україна впала, половина Європи була би під загрозою потрапляння у сферу впливу Москви.

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"Нині Путін має інший список цілей. Замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу, Путін змушений принижуватися, особисто розважаючи делегацію із Пхеньяна та намагаючись знайти прихильність Тегерана. Це демонструє його очевидну слабкість", - заявив президент.

Він нагадав, що Україна платить найвищу ціну за захист свободи й глобальної безпеки.

"Щодня й щоночі Росія продовжує свій терор ракетами та іранськими безпілотниками. Але щодня наша єдність залишається сильною. Ви підтримуєте нас. І ми знаємо, що ми не впадемо. І ми бачимо, як наша свобода зберігає хватку бульдога. Ми впевнені, що іншим народам не доведеться відправляти свої армії на цю битву. Україна здатна завершити цю війну перемогою, яка стане нашою спільною перемогою. Сьогодні не імперія зла, а лише відсутність єдності здатна поставити свободу на коліна", - додав Зеленський.

Візит Зеленського в США - деталі

Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні. Глава держави вже зустрівся з впливовими представниками Республіканської і Демократичної партій у Палаті представників і Сенаті США.

Згодом він прибув до Білого дому для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Байден, на початку зустрічі в Овальному кабінеті сказав, що "жодна держава не може бути надійно захищеною у світі, якщо, насправді, ми не виступимо і не захистимо свободу України перед обличчям російської жорстокості і агресії".

Своєю чергою, Зеленський наголосив, що Україна "дуже цінує життєво важливу допомогу, надану Сполученими Штатами для боротьби України з російським терором".

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