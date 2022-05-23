Президент України Володимир Зеленський заявляє, що війна Росії проти України закінчиться втратою великої кількості людей і стражданнями багатьох українських сімей.
Про це глава держави сказав під час виступу в Українському домі в Давосі (Швейцарія) у форматі запитання – відповіді.
Зокрема, у нього запитали, чи сподівається він у якийсь момент підписати мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Я розумію, що будь-яка війна закінчується дипломатією. Дипломатія може привести до миру. Мир - це бажання кожної нормальної людини, і повірте, кожної, яка на фронті, і хто на дивані. Іноді правда, гарячі голови, які на дивані, у соцмережах воюють міцніше, як їм здається, аніж ті, хто захищає нас на фронті, але це сучасність", - наголосив Зеленський.
"Чим закінчиться наша війна? Давайте на це подивимося об'єктивно - стражданням багатьох сімей, втратою великої кількості людей, великими втратами рідних і близьких, (стражданнями) батьків, які пережили своїх дітей. Це трагедія для усіх нас, у кого є діти, і у кого немає, я впевнений, що усі розуміють це відчуття. Все це трагедія", - наголосив Зеленський.
Він пригадав, як сьогодні вручав нагороди посмертно Героям України. Зокрема, ці нагороди глава держави вручав дружинам загиблих воїнів, дівчатам віком 23-24 роки. "Я не бачив в очах щастя. Я не бачив щастя, коли вони отримували "Золоту зірку". Я бачив там трагедію. То чим закінчується будь-яка війна? Вона закінчується саме такими сльозами, але у нас немає вибору, бо ми не починали війну. Ми на своїй землі. Нам немає куди дітися. І тому ми об'єднані, і тому ми воюємо. І воюємо за свободу. Ніхто не хоче віддавати своє життя, але люди віддають своє життя заради майбутнього", - наголосив Зеленський.
Він сказав, що оцінити цей біль неможливо.
"У нас немає виходу і наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права просто віддати і землю, і людей, які живуть на цій землі", - наголосив Зеленський.
Нагадавши, президент України прогнозують, що найближчі тижні війни будуть складними.