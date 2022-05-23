Глава держави зазначив, що "ніхто не хоче віддавати своє життя, але люди віддають свої життя заради майбутнього".

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що війна Росії проти України закінчиться втратою великої кількості людей і стражданнями багатьох українських сімей.

Про це глава держави сказав під час виступу в Українському домі в Давосі (Швейцарія) у форматі запитання – відповіді.

Зокрема, у нього запитали, чи сподівається він у якийсь момент підписати мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я розумію, що будь-яка війна закінчується дипломатією. Дипломатія може привести до миру. Мир - це бажання кожної нормальної людини, і повірте, кожної, яка на фронті, і хто на дивані. Іноді правда, гарячі голови, які на дивані, у соцмережах воюють міцніше, як їм здається, аніж ті, хто захищає нас на фронті, але це сучасність", - наголосив Зеленський.

"Чим закінчиться наша війна? Давайте на це подивимося об'єктивно - стражданням багатьох сімей, втратою великої кількості людей, великими втратами рідних і близьких, (стражданнями) батьків, які пережили своїх дітей. Це трагедія для усіх нас, у кого є діти, і у кого немає, я впевнений, що усі розуміють це відчуття. Все це трагедія", - наголосив Зеленський.

Він пригадав, як сьогодні вручав нагороди посмертно Героям України. Зокрема, ці нагороди глава держави вручав дружинам загиблих воїнів, дівчатам віком 23-24 роки. "Я не бачив в очах щастя. Я не бачив щастя, коли вони отримували "Золоту зірку". Я бачив там трагедію. То чим закінчується будь-яка війна? Вона закінчується саме такими сльозами, але у нас немає вибору, бо ми не починали війну. Ми на своїй землі. Нам немає куди дітися. І тому ми об'єднані, і тому ми воюємо. І воюємо за свободу. Ніхто не хоче віддавати своє життя, але люди віддають своє життя заради майбутнього", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що оцінити цей біль неможливо.

"У нас немає виходу і наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права просто віддати і землю, і людей, які живуть на цій землі", - наголосив Зеленський.

Нагадавши, президент України прогнозують, що найближчі тижні війни будуть складними.

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