Глава держави наголосив, що в усіх громадах і містах, які не перебувають під російською окупацією, потрібно відновлювати економіку по максимуму.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на безпечній території повернулися до роботи чотири п'ятих від усіх українських підприємств.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Telegram.

"Провів сьогодні нараду з урядовцями. Ключова тема - вирішення нагальних економічних питань, які виникли за час воєнного стану. Відзначено, що чотири п'ятих від усіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечній території, зокрема це стосується і підприємств важкої промисловості", - сказав Зеленський.

Також президент додав, що перебудовуються транспортні мережі, спостерігаються "хороші показники у сфері торгівлі та послуг". "В це все також виконання національного завдання з прискорення миру. Тому я вдячний кожному і кожній, хто зберігає робочі місця. Хто працевлаштовує наших людей, хто допомагає бізнесу адаптуватися до цих складних умов і дає Україні необхідну економічну силу, щоб жити. Хай як там як, але в усіх містах і в усіх громадах, де немає присутності окупантів та бойових дій, потрібно відновлювати економіку по максимуму", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про тарифи на світло на найближчі півроку.

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