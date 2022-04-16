Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на безпечній території повернулися до роботи чотири п'ятих від усіх українських підприємств.
Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Telegram.
"Провів сьогодні нараду з урядовцями. Ключова тема - вирішення нагальних економічних питань, які виникли за час воєнного стану. Відзначено, що чотири п'ятих від усіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечній території, зокрема це стосується і підприємств важкої промисловості", - сказав Зеленський.
Також президент додав, що перебудовуються транспортні мережі, спостерігаються "хороші показники у сфері торгівлі та послуг". "В це все також виконання національного завдання з прискорення миру. Тому я вдячний кожному і кожній, хто зберігає робочі місця. Хто працевлаштовує наших людей, хто допомагає бізнесу адаптуватися до цих складних умов і дає Україні необхідну економічну силу, щоб жити. Хай як там як, але в усіх містах і в усіх громадах, де немає присутності окупантів та бойових дій, потрібно відновлювати економіку по максимуму", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський розповів про тарифи на світло на найближчі півроку.