Зокрема на нараді з урядовцями було обговорено питання закупівлі газу і вугілля, а ціна на світло щонайменше у найближчі півроку має становити 1,44 грн за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловатів.

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до наступного опалювального сезону і про тарифи на світло на найближчі півроку.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Telegram.

"Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведений успішно попри все. Попри всі "вангування" (передбачення майбутнього - УНІАН) тарифи не зросли. Віялових відключень не було", - зазначив президент.

Він підкреслив, що постачання не зривалося навіть у воєнний час.

"Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля. Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1,44 грн за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловатів. Це 80 відсотків наших громадян", - зазначив Зеленський, розповівши про проведену сьогодні нараду з урядовцями.

Нагадаємо, Зеленський відповів на погрози росіян обстрілювати Київ.

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