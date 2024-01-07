Соледар - це ще одна жертва армії РФ, на рівні з Бахмутом.

Українцям показали в мережі, як виглядає чергове понівечене армією РФ місто, від якого ЗСУ змушені були відступити ще на початку 2023 року.

Йдеться про Соледар - ще одну "жертву" ворога у Донецькій області. Місто постраждало від обстрілів не менше за Бахмут. Актуальні кадри його вигляду опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Так виглядає Соледар зараз. Так будуть виглядати інші українські міста, якщо до них дійде орда. Її треба зупинити", - попередив він.

Чому ЗСУ залишили Соледар

Про рішення українського командування піти з Соледару оголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 25 січня 2023 року. Він уточнив, що на такий крок Україна пішла для того, щоб зберігти життя власним військовим.

"Захисники Соледара створили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, міцно тримали свої позиції", - зазначав він.

Відомо, що наразі армія України продовжує контрнаступ на Бахмутському напрямку. Військові регулярно силами аеророзвідки атакують позиції РФ під Соледаром.

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