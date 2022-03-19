Військові з острова Зміїний потрапили в полон окупантів / фото president.gov.ua

Тетяна, мати морського піхотинця Романа Грибова, який послав російський військовий корабель за відомою адресою, не була здивована вчинком свого сина.

Він ніколи ні перед ким не схилявся, розповіла мати морпіха в інтерв'ю "Сьогодні".

"Коли мій син послав корабель, я зрозуміла, скільки гордості, непереможності у цих словах. Це стало закликом до боротьби проти проклятого окупанта в усьому світі. Це підбадьорило весь світ!" - поділилася жінка.

За її словами, вона ніколи не чула від сина матюків.

"Люди плакали, почувши це. А ось місцева влада ніяк не відреагувала, ніхто не подзвонив, не підтримав. Для простих людей мій син - герой", - каже Тетяна.

Нагадаємо, Роман Грибов перебував на острові Зміїний у Чорному морі, де його та інших українських військових окупанти захопили в полон і відвезли до тимчасово окупованого Севастополя. 

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