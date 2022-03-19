Жінка розповіла, що для простих людей її син - герой.

Тетяна, мати морського піхотинця Романа Грибова, який послав російський військовий корабель за відомою адресою, не була здивована вчинком свого сина.

Він ніколи ні перед ким не схилявся, розповіла мати морпіха в інтерв'ю "Сьогодні".

"Коли мій син послав корабель, я зрозуміла, скільки гордості, непереможності у цих словах. Це стало закликом до боротьби проти проклятого окупанта в усьому світі. Це підбадьорило весь світ!" - поділилася жінка.

За її словами, вона ніколи не чула від сина матюків.

"Люди плакали, почувши це. А ось місцева влада ніяк не відреагувала, ніхто не подзвонив, не підтримав. Для простих людей мій син - герой", - каже Тетяна.

Нагадаємо, Роман Грибов перебував на острові Зміїний у Чорному морі, де його та інших українських військових окупанти захопили в полон і відвезли до тимчасово окупованого Севастополя.

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