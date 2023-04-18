Техніку зафіксували на території новоствореного військового об'єкту.

ЗМІ зафіксували російську радіолокаційну станцію (РЛС) на території тимчасово окупованого Криму біля Керчі.

Відповідні супутникові знімки опублікували журналісти Крим.Реалії. Повідомляється, що ворожа РЛС розташована на території одного з військових об'єктів росіян, що неподалік від Ольвінських каменоломень.

Супутникові знімки свідчать, що армія РФ почала будівництво відповідного об’єкту ще 24 липня 2022 року, а вже у серпні цього ж року - він був придатний для експлуатації. Це видно на першому знімку в галереї.

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Другий кадр зафіксував цю ж місцевість станом на 2021 рік. На фото видно, що в цей період військового об’єкту РФ ще не було.

Окупанти посилюють оборону в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, що на думку військового експерта Романа Світана, Збройні сили України, можливо, звільнять території тимчасово окупованого Криму ще до осені 2023 року.

Наразі окупанти розуміють, що, ймовірно, їм залишилося недовго "панувати" на українському півострові. Вони активно риють окопи та укріплюють на цій території оборону.

Нещодавно стало відомом, що до мосту в Джанкої ворог стягнув свої засобі ППО (там помітили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1")

Також супутникові знімки зафіксували, що РФ спустошила одну зі своїх військових баз у Криму. Звідти вивезли, танки, артилерію та інші види зброї.

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