За його словами, ніякого військового ефекту не було.

Російські загарбницькі війська не отримали жодної користі від обстрілу острова Зміїний у четвер, 13 липня.

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДOM. "Не було ніякого військового завдання, ніякого військового ефекту росіяни від бомбардування нашого острова Зміїний не могли отримати, але ось показати свою присутність - це вони зробили", - зазначив він.

Братчук вважає, що світ, дивлячись на цю атаку, просто "покрутив біля скроні", оскільки на острові зараз нікого немає. "Ми всі прекрасно розуміємо, що проти нас воює божевільний терорист, з яким потрібно покінчити раз і назавжди", - додав він.

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Атака на Зміїний: що відомо

Нагадаємо, вранці 13 липня в оперативному командуванні "Південь" розповіли про російський удар по звільненому острову.

Повідомлялося, що на світанку окупанти застосували тактичну авіацію, скинувши на острів фугасну бомбу. Інших деталей не повідомляли.

Удар прокоментували і в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України - заявили, що на острові немає ні техніки, ні особового складу, тому в російських атаках не було ніякої військової доцільності.

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