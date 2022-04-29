Окупанти вигадують різноманітні тортури у фільтраційних таборах для українців.

Росіяни створили чотири фільтраційні табори для жителів Маріуполя, яких депортують до Росії, та піддають цивільне населення різноманітним тортурам.

Про це під час брифінгу в медіацентрі "Україна" повідомив міський голова Вадим Бойченко.

За його словами, українських держслужбовців там кидають за ґрати через їхнє місце роботи. Щобільше, карають навіть родичів таких людей.

"Потрапляє у фільтраційний табір подружжя із дворічною дитинкою. Окупанти, довідавшись, що вже доросла донька цих людей працює на державній службі, заявляють: ми забираємо у вас дитину, бо не хочемо, щоб ви ще одну нацистку виховали", - розповів Бойченко.

Методи знущань росіяни використовують різноманітні: і психологічні, і фізичні. Особливо щодо чоловіків, які мають бодай якісь татуювання на тілі.

"Якщо їм татуювання видаються схожими до, як вони вважають, націоналістичних символів, вони дають хлопцю камінець і кажуть: стирай. І він стирає зі шкіри ці татуювання, а росіяни регочуть. Це відбувається в Маріуполі, у 21 столітті", - стверджує міський голова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, як у Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію.

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