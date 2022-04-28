Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного з Гутеррешем брифінгу.
"Закликав пана генерального секретаря докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію. Росія незаконно і примусово переміщує дорослих та дітей. Вже сотні тисяч українців фактично вкрадені", - наголосив Зеленський.
Він додав, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародна організація з міграції - це дуже важливі інструменти в цьому питанні.
"І завдання для них зараз, на нашу думку, - отримати доступ до наших громадян, яких депортували в Російську Федерацію, і забезпечити їхнє повернення додому в Україну якнайшвидше", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, за даними окупаційних ЗМІ, до РФ незаконно вивезли 808 тис. українців, з яких 153 тис. дітей.