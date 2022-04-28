Президент України наголосив на важливості отримання доступу до депортованих українців.

Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного з Гутеррешем брифінгу.

"Закликав пана генерального секретаря докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію. Росія незаконно і примусово переміщує дорослих та дітей. Вже сотні тисяч українців фактично вкрадені", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародна організація з міграції - це дуже важливі інструменти в цьому питанні.

"І завдання для них зараз, на нашу думку, - отримати доступ до наших громадян, яких депортували в Російську Федерацію, і забезпечити їхнє повернення додому в Україну якнайшвидше", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, за даними окупаційних ЗМІ, до РФ незаконно вивезли 808 тис. українців, з яких 153 тис. дітей.

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