У ході навчань бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника.

На одному з загальновійськових полігонів Херсонщині захисники південного напрямку, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим провели тактичні навчання із захисту морського узбережжя та танконебезпечних ділянок суходолу під час протидії наступальній операції.

Про це повідомили у ЗСУ.

У ході навчань бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника.

"Подібні тренування в угрупуванні військ, яке підпорядковане нашому командуванню відбуваються регулярно. Саме тому, військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості, вчасно реагуючи на всі можливі загрози", - наголосив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час навчань реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, здійснила розгортання у бойовий порядок та виконали заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем. Під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

"Кожного разу командири у навчання додають нові елементи та ввідні задля відпрацювання різних аспектів протидії ворогу. Командири ускладнюють задачу, навчаючи особовий склад діяти в умовах раптової зміни обстановки", - підкреслив командувач.

Повідомляється, що тактичні навчання реактивної батареї мали на меті злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.

"Результат каже сам за себе. Військовими вже досягнутий високий рівень злагодженості у виконанні поставлених завдань", - підсумував генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Як повідомляв УНІАН, в Херсонській області були проведені тренування розрахунків зенітних ракетних комплексів "Оса-АКМ" з виявлення та знищення ворожих ударних безпілотних літальних апаратів.

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