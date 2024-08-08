Спочатку військовий був у Оленівці, а потім його перевезли до виправної колонії у Волгоградській області.

Український військовий 22-річний Максим Штурмак провів у російському полоні 9 місяців і розповів про пережите.

"[На шляху до Оленівки] нас не поїли кілька годин. Багато хто хотів у туалет, але їм забороняли, тому військовополоненим доводилося справляти нужду прямо в автобусі", - розповів в інтерв'ю BILD військовий.

За його словами, на ранок окупанти відвели їх у бараки і знову обшукали. У бараки українців посадили практично голими. Він зазначив, що разом із ним у бараку було близько 600 осіб і на кожних п'ятьох лише два матраци.

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Штурмак поділився, що пробув у Оленівці до жовтня 2022 року, потім його перевезли в Камишинську виправну колонію у Волгоградській області РФ.

"Я думав, що гіршого за Оленівку місця немає, але помилився. Це було пекло на землі. У нас не було ні їжі, ні води, ні опалення. Нас було понад 60 полонених. Хоча ми й так були ослаблені, нам доводилося шити військовий одяг і виконувати іншу фізичну роботу. Я хотів смерті, але переживав за маму", - поділився колишній військовополонений.

Він розповів, що разом з українськими військовополоненими були й інші засуджені за різні злочини. "Деякі з них готували для нас, за їжу йшла жорстока боротьба. Коли мене звільнили, я важив лише 50 кг", - пригадав нацгвардієць.

Хто такий Максим Штурмак

Військовий родом зі Львівської області, де працював електриком на залізниці. У 2021 році він записався до Нацгвардії, а навесні 2022 року обороняв Маріуполь, де й потрапив у полон 17 травня. У російських катівнях він провів 9 місяців - спочатку в таборі для військовополонених в Оленівці, потім у колонії в місті Камишин.

У рамках обміну в лютому 2023 року Штурмак повернувся додому. Він знову вступив до лав ЗСУ, але поки морально не готовий піти на передову. "Але я твердо вірю в перемогу України", - сказав він.

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