Окупант командував зенітно-ракетним взводом РФ.

Українські воїни ліквідували старшого лейтенанта РФ Іллю Мазаєва з позивним "Мазай". Він командував зенітно-ракетним взводом РФ та був автором книги "Их там нет".

Про це у Twitter повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".

За його словами, Мазаєва офіційно "денацифікували" та "демілітаризували". Ліквідований окупант був відомий, як автор книги "Их там нет".

"Командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Ілля Мазаєв "Мазай", автор книги "Их там нет", продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифікований і демілітаризований. Слава Нації! Смерть ворогам", – написав "Штірліц".

"Мазая" раніше внесли до бази сайту "Миротворець". Там зазначається, що його справжнє ім'я - Орлов Євген Михайлович. Окупант був найманцем ПВК "Вагнер", воював у Сирії та Лівії.

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