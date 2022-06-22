З телефонної розмови загарбників, яку перехопила СБУ, стало відомо, що підрозділи західного воєнного округу РФ були вщент розбиті ЗСУ, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

Українські захисники майже повністю знищили "еліту" збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

Так, підрозділи західного воєнного округу РФ були вщент розбиті ЗСУ, вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

"Західного округу вже немає, бо він весь у Росії, відмовники. Повз мене одні "східняки" мотаються, бо "західників" уже майже немає. Вся техніка підбита, то вежа не працює, то колеса пробиті, то ще щось не працює", – розповідає дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.

Як уточнили в СБУ, до західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва, Санкт-Петербург і "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО.

"Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як "живе м’ясо". Тож зараз російська армія воює кількістю і тупцює на місці", - заявили в СБУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Маріуполі вся лінія оборони окупантів прикрита "живим щитом" цивільних.

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