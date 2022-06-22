Окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголошує, що у місті вся лінія оборони російських окупантів прикрита "живим щитом" цивільних маріупольців.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Андрющенко зазначив, що в Маріуполі окупанти почали нове одночасне будівництво фортифікацій і модульних будинків.

"Знов те саме, але тепер в районі приміської автостанції (теж виїзд в бік Мангуша). Вся лінія оборони росіян у підсумку прикрита "живим щитом" цивільних маріупольців. Безстрашна друга армія світу, ага", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі окупанти планують будівництво модульних багатоквартирних будинків для жителів міста. В декількох сотнях метрів від будинків російські війська готують лінію оборони, включаючи окопування важкої техніки, таким чином використовуючи маріупольців як "живий щит".

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі люди по чотири години стоять на спеці у черзі за хлібом. Також у місті почали грабувати пенсіонерів.

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