Українські артилеристи продовжують завдавати ударів окупантам.

Українські артилеристи з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали знищення артилерійських розрахунків (чотири знаряддя) російських окупантів на Херсонщині.

Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади.

Відео знято з БПЛА, оператор якого, очевидно, знайшов ціль та відкоригував вогонь по ній. Деякі розриви сталися досить близько від гаубиць супротивника.

Це позитивний момент для ЗСУ у артилерійських дуелях з ворогом. По-перше, тому, що зірвано обстріл вільної території рашистами, що зробити дуже складно, адже артилеристи обох сторін затримуються на вогневій позиції не більше десяти хвилин, після чого переїжджають на нову. По-друге, висока ймовірність того, що постраждали артилеристи супротивника, а ворожі гаубиці зазнали серйозних пошкоджень.

Нагадаємо, ЗСУ знищили на Зміїному ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Як повідомляв УНІАН, українським військовослужбовцям вкрай важко наступати й виганяти російських окупантів з Херсона через масоване використання ними артилерії.

Довідка УНІАН. 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, яка наразі воює на ділянці фронту у Херсонській області - військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу ОК "Південь". З 2019 року бригада має почесну назву на честь Лицарів Зимового Походу — учасників Першого зимового походу, рейдових дій тилами Червоної та Добровольчої армій під час Перших визвольних змагань.

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