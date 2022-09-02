Окупанти споруджують переправи, щоб перекидати підкріплення на правобережну частину Херсонської області.

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по логістичних шляхах окупантів. Вони знищили ворожу переправу в районі Нової Каховки. Координати об'єкта надали партизани, які діють на тимчасово захоплених територіях півдня.

Відповідна інформація надійшла від прес-секретаря керівника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"ЗСУ вразили ворожу переправу в районі Нової Каховки. Координатами наші сили забезпечили бійці руху опору "Південь" Української добровольчої армії", — написав Братчук.

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Нагадаємо, ЗСУ знищили всі великі мости через Дніпро на території тимчасово окупованої Херсонської області. Зараз можна скористатися тільки пішохідними переходами.

Рашисти намагаються перекидати техніку через понтонні переправи, але вони теж знаходяться під вогневим контролем ЗСУ. Це підтвердив терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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