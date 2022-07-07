Підприємство-резидент РФ обготівковувало та виводило грошові кошти за кордон.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва в рамках розслідування кримінального провадження відносно резидента РФ передано на користь Збройних сил України близько 1 млн грн вилучених активів.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Установлено, що службові особи та власники підприємства, що надає консалтингові послуги, запровадили протиправний фінансовий механізм безпідставного формування податкового кредиту, обготівковування та виведення грошових коштів за кордон, що своєю чергою заподіювало шкоду державній та економічній безпеці України.

В офісному приміщенні згаданого підприємства-резидента РФ проведено обшук. За результатами слідчих дій на банківські рахунки товариства накладено арешт.

На даний час в рамках розслідування арештовані активи на суму 1 млн грн перераховані на потреби Збройних сил України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також за фактом можливого зловживання своїми повноваженнями службовими особами товариства.

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