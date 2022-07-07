За п'ять місяців 2022 року держвитрати на оборону становили 235,3 млрд грн.

Жодних затримок у виплаті зарплат військовим немає.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала в ефірі інформаційного телемарафону.

"Станом на сьогодні, якщо ми говоримо про грошові витрати і виплати для військовослужбовців, то ніяких затримок та ніякого дефіциту поки що немає", - розповіла вона.

Також Маляр прокоментувала питання про забезпечення амуніцією в окремих військових частинах. "Іноді це буває елементарне нерозуміння, де знаходиться військова частина і підрозділ. Ми говоримо про те, що повна амуніція і озброєння потрібні на передньому краї, якщо військова частина знаходиться в іншому місці, то самі командири вирішують, яким чином там відбувається питання з озброєнням", - зазначила вона.

Окрім цього, Маляр підкреслила, що на момент повномасштабного вторгнення була висока потреба в амуніції, проте на сьогодні ця потреба задоволена більш ніж на половину.

"Є певні складнощі, бо той обсяг, який нам потрібен, – це величезна потреба, і навіть для західних виробників це дуже великі обсяги, і їх неможливо задовольнити шляхом однієї поставки", - розповіла заступник міністра оборони.

Крім того, додала Маляр, не можна зберігати амуніцію в одному місці, бо ворог полює і на склади. Тому, за її словами, сьогодні постачання амуніції перейшло на іншу модель.

Довідка УНІАН. Держвитрати на оборону через війну збільшилися уп'ятеро. За п'ять місяців 2022 року вони становили 235,3 млрд грн, тоді як рік тому були менше ніж 46 млрд грн.

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