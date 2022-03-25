Денисенко зауважив, що серйозні бої йшли у районі Баришівки, Гостомеля й Ірпеня.

Збройні сили України тримають оборону і на окремих ділянках Київської області перейшли у контрнаступ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

За останню добу українським захисникам вдалося знищити 12 танків, кілька літаків, близько десяти одиниць броньованої техніки, понад 300 орків було знищено протягом останньої доби.

"Тому ми тримаємо оборону, переходимо у контрнаступи на Київщині", - констатував радник міністра.

Денисенко зауважив, що серйозні бої йшли у районі Баришівки, Гостомеля й Ірпеня.

Успішний контрнаступ ЗСУ під Києвом підтвердили й у британській розвідці. Ворог продовжує стикатися з нестачею їжі і проблемами дозаправки й логістики.

24 березня у Бучанській міській раді повідомили, що українські захисники змогли взяти в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. На жаль, багато ближніх сіл ще перебувають в окупації.

Станом на четвер, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, в околицях столиці було близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше.

З цих 12 тисяч 3 - оточені, а ще 4 - відсічені й "знаходяться в неприємному місці".

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