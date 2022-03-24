Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва. Уздовж тієї осі ворожі сили стикаються зі значними проблемами. А саме - з постачанням і моральним духом.
Про це передають у британській розвідці, описуючи ситуацію щодо російського вторгнення станом на 23 березня.
У розвідці Великобританії підкреслили, що наші Збройні сили успішно контратакують російські позиції в містах в околицях столиці і, ймовірно, повернули собі Макарів і Мощун.
"Є реальна ймовірність того, що українські сили тепер можуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені", – йдеться в повідомленні.
Цього ж дня у Бучанській міській раді повідомили, що українські захисники змогли взяти в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. На жаль, багато ближніх сіл ще перебувають в окупації.
"Цілком ймовірно, що успішні контратаки з боку України зашкодять здатність російських військ реорганізуватися і відновити наступ на Київ", – вважають у Лондоні.
Раніше, як писав УНІАН, успіхи української армії підтвердили і в американському оборонному відомстві. Там заявили, що ЗСУ відкинули окупантів на лінію фронту на схід від Києва. Зараз вони розташовані приблизно за 55 кілометрів від центру столиці.