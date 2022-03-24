Цілком ймовірно, що успішні контратаки з боку України зашкодять здатність російських військ відновити наступ на Київ.

Україна посилює тиск на російські війська на північний схід від Києва. Уздовж тієї осі ворожі сили стикаються зі значними проблемами. А саме - з постачанням і моральним духом.

Про це передають у британській розвідці, описуючи ситуацію щодо російського вторгнення станом на 23 березня.

У розвідці Великобританії підкреслили, що наші Збройні сили успішно контратакують російські позиції в містах в околицях столиці і, ймовірно, повернули собі Макарів і Мощун.

"Є реальна ймовірність того, що українські сили тепер можуть оточити російські підрозділи в Бучі та Ірпені", – йдеться в повідомленні.

Цього ж дня у Бучанській міській раді повідомили, що українські захисники змогли взяти в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель. На жаль, багато ближніх сіл ще перебувають в окупації.

"Цілком ймовірно, що успішні контратаки з боку України зашкодять здатність російських військ реорганізуватися і відновити наступ на Київ", – вважають у Лондоні.

Раніше, як писав УНІАН, успіхи української армії підтвердили і в американському оборонному відомстві. Там заявили, що ЗСУ відкинули окупантів на лінію фронту на схід від Києва. Зараз вони розташовані приблизно за 55 кілометрів від центру столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: