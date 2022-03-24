За останню добу українській армії вдалося відтіснити сили противника від Києва.
Про це повідомив журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США, пише CNN.
За його словами, окупантів відтіснили на 25-35 км на схід від Києва.
"Російські сили знаходяться приблизно за 55 км від центру Києва на схід, що на 25-35 км більше, ніж в тому ж місці вчора", - сказав чиновник.
За його словами, на північний захід від центру Києва російські сили окопуються і займають оборонні позиції. Зараз вони залишаються в 15-20 кілометрах (9-12 милях) від центру Києва на північний захід.
"Ми починаємо бачити, як вони ніби обкопуються навколо Києва, а намагаються більше атакувати в східній частині [України]", - зазначив він.
У той же час чиновник уточнив, що армія РФ активізувалася на Донбасі, "приклавши набагато більше зусиль" в Луганській і Донській областях.
Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, однак ця цифра може бути і менше.
Напередодні керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що завданням ЗСУ в Київській області є утримати російські війська від спроб перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на столицю.