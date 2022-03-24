За даними американського оборонного відомства, на східному напрямку російські війська знаходяться приблизно за 55 км від центру Києва.

За останню добу українській армії вдалося відтіснити сили противника від Києва.

Про це повідомив журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США, пише CNN.

За його словами, окупантів відтіснили на 25-35 км на схід від Києва.

"Російські сили знаходяться приблизно за 55 км від центру Києва на схід, що на 25-35 км більше, ніж в тому ж місці вчора", - сказав чиновник.

За його словами, на північний захід від центру Києва російські сили окопуються і займають оборонні позиції. Зараз вони залишаються в 15-20 кілометрах (9-12 милях) від центру Києва на північний захід.

"Ми починаємо бачити, як вони ніби обкопуються навколо Києва, а намагаються більше атакувати в східній частині [України]", - зазначив він.

У той же час чиновник уточнив, що армія РФ активізувалася на Донбасі, "приклавши набагато більше зусиль" в Луганській і Донській областях.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив, що навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, однак ця цифра може бути і менше.

Напередодні керівник Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що завданням ЗСУ в Київській області є утримати російські війська від спроб перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на столицю.

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