Наш підрозділ у бою очолював один зі старших офіцерів ЗСУ.

На північному напрямку українські військові розбили колону техніки російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов і опублікував відповідне відео.

"Російська колона розбита і абсолютно справний Т-72 захоплений в ході контратаки на північному напрямку. Наш підрозділ в бою очолював одні зі старших офіцерів ЗСУ", - йдеться в його повідомленні.

Найімовірніше, додав Бутусов, колона зайшла з території Білорусі, на танку маркування О.

Раніше запеклий бій 72-ї ОМБр з російськими окупантами в Київській області потрапив на відео. З самого ранку почали з'являтися новини про те, що українські військові пішли в контратаку. Ніч була складна, вранці бої продовжилися.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну.

Спочатку ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, бомби противника не раз падали на Київ.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 10 березня в нашій країні вже знищено понад 12 тисяч окупантів і багато техніки противника.

Зараз найзапекліші бої йдуть на підступах до Києва, оскільки ворог ніяк не може вторгнутися в столицю.

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