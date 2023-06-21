Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнився.

Військові контррозвідники СБУ менш ніж за тиждень знищили 21 одиницю ворожої техніки.

"Наші специ у контрнаступі звільняють українську землю пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ", - йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили: 11 танків, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ і один броньовик та 3 одиниці автомобільної техніки.

Знищена техніка окупантів в Україні - деталі

За 16 місяців "великої війни" українські воїни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. Зазначається, що від початку широкомасштабної агресії Росія втратила на фронті понад 4000 танків..

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували вже близько 222 тисяч загарбників. Окрім особового складу українські військові щоденно нищать десятки одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, танків противника було знищено 4 тис. 6 одиниць (+9 за минулу добу), бойових броньованих машин - 7 тис. 771 (+21).

Вас також можуть зацікавити новини: