Цю техніку ворог намагався замаскувати у лісі, але нічні дрони її "засікли".

На Лиманському напрямку знищено рідкісну бойову техніку ворога - корабельний бомбомет "Смерч-2". Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" в Telegram.

Зазначається, що цю ворожу бойову техніку противника нашим військовим вдалося вистежити і знищити у лісах на Лиманському напрямку.

"Окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Однак загарбники не врахували один єдиний момент, що від пілотів батальйону безпілотних систем та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся", - сказано в повідомленні.

Також у відео 63 окремої механізованої бригада показано як було знищено "Смерч-2". Зазначається, що було помічено корабельний 213-мм реактивний бомбомет РБУ-6000. При цьому повідомляється, що ця система призначена для знищення торпед і підводних човнів, яка була взята на озброєння ще у 60-тих роках минулого століття.

"Бомби мають масу 113,6 кілограма та швидкість польоту - до 300 метрів на секунду. Максимальна дальність ураження сягає 5230 метрів", - зазначається у відео.

Знищення російської техніки

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року бійці батальйону "РАРОГ" завдяки FPV-дронам знищили озброєння та військову техніку російських окупантів.

Defense Express, аналізуючи відео, яке було опублікуване пресслужбою 24-ї окремої механізованої бригади, зазначало, що уражено два досить цікаві та рідкісні зразки техніки, а саме МТ-ЛБ корабельний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2", який встановлений на тягач та бронеавтомобіль КамАЗ-43269 "Выстрел",

Також у виданні нагадали, що наприкінці листопада воїни 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили один з таких бомбометів на Краматорському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: