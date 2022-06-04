Наразі в місті тривають вуличні бої. При цьому в Сєвєродонецьку залишалося близько 13 тис. населення.

Військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

Про це повідомив керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

"Я б не сказав, що окупований. Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським", - повідомив він.

За його словами, українські військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. "Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних сил, що все вдасться", - зазначив він.

За словами голови військової цивільної адміністрації, до початку штурму в Сєвєродонецьку залишалося близько 13 тис. населення.

"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупаційні війська захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

Вас також можуть зацікавити новини: