На момент удару там перебувало два десятки загарбників.

На одному з південних напрямків ЗСУ завдали удару по навчальному полігону, де тренувалися російські військові.

Про це повідомили Сили оборони півдня України і оприлюднили відповідне відео. "На момент ураження на даній території перебувало близько двох десятків окупантів", - заявили у Силах оборони.

На відео можна побачити, що на цій території є ворожа військова техніка та солдати. Зненацька завдається удар, який "накриває" окупантів разом з озброєнням.

Ситуація на півдні України

Загалом за вчора загарбники втратили 55 солдатів (вбитими та пораненими), й 21 одиницю озброєння та військової техніки. Це - 8 одиниць автомобільної та броньованої техніки (з них 1 БТР), 5 гаубиць, 2 мотоцикли, 2 міномети, starlink, 3 човни. Також уражено 9 бліндажів, 2 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, вогневу позицію.

Окрім того, повідомляється, що ворог продовжує активні бойові дії на Придніпровському напрямку - на Херсонщині за минулу добу відбито 8 штурмів. Ще два штурми відбито на Запоріжжі.

Нагадаємо, за минулу добу загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали 1 210 осіб, а від початку повномасштабного вторгнення – близько 671 400. За даними Генерального штабу Збройних сил України, також знищено багато ворожої техніки: танків ‒ 8988 (+13 за минулу добу) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44), артилерійських систем – 19430 (+9), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10), крилаті ракети ‒ 2620 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) одиниць тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: