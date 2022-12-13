За словами очільника Луганської ОВА, російські окупанти закрили деякі населені пункти області на в’їзд/виїзд.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна та просуваються вперед.

Як він зазначив на своїй сторінці у Facebook, ситуація на Луганщині стабільно важка, але контрольована.

"Атаки у Білогорівці відбиваються нашими захисниками. У напрямку Сватове-Кремінна – просуваємося, маємо успіхи", – зазначив Гайдай.

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За словами очільника Луганської ОВА, російські окупанти закрили деякі населені пункти області на в’їзд/виїзд. Крім того, загарбники глушать звʼязок та інтернет.

Гайдай також наголосив, що росіяни налякані "бавовною" і масово заселяються в цивільні будинки в селах біля лінії фронту. При цьому, подекуди мирних людей повністю повиганяли з населених пунктів.

Ситуація на Луганщині: що відомо

Мешканців окупованих територій Луганської області примусово виписують з лікарень. Також людям відмовляють у госпіталізації. Крім того, у медзакладах закінчується запас ліків, а окупаційна влада ігнорує це питання.

Раніше повідомлялося, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сподівається, що підрозділи Сил оборони наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

За інформацією Гайдая, наразі по всій лінії фронту у Луганській області дуже поганий зв'язок, оскільки російські загарбники бояться місцевих партизанів. Він зазначив, що окупанти стягнули на Кремінський та Сватовський напрямки тисячі мобілізованих резервістів.

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