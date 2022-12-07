На Бахмутському та Авдіївському напрямках супротивник основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій, на Запорізькому напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Херсонському напрямку обороняється та посилює угруповання військ.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 10 населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Яковлівка, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Новобахмутівка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнують оборонні рубежі та позиції, ведуть розвідку.

Крім того, вчора супротивник завдав по Україні 10 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області", - зазначили у Генштабі.

Підкреслюється, що загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається.

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли шістьох населених пунктів, на Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали 10 райони населених пунктів.

На Куп'янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 11 населених пунктів.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського Луганської області та Терни, Ямполівка і Лиман на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали 18 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Ворожа артилерія та міномети стріляли там по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

"На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах більш як 10 населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

На Херсонському напрямку ворог обороняється, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 15 населених пунктів, що знаходяться поряд з лінією зіткнення.

Війна в Україні: ситуація на фронті

На фронті в Україні триває важка боротьба з окупантами. Російські війська зазнають чималих втрат. Так, напередодні стало відомо, що у Донецькій області українські прикордонники та військові з полку "Чорних запорожців" знищили інженерну групу рашистів.

В огляді аналітиків ISW вказується, що з настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для швидших темпів військових операцій у кілька майбутніх тижнів.

Раніше вони повідомляли, що українські воїни посилили контрнаступ по всій лінії фронту та в районі траси Сватове-Кремінна.

3 грудня президент Володимир Зеленський розповів, яка ситуація на фронті. За його словами, "найбільш гаряче, найбільш болісно" зараз на Донеччині.

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