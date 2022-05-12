Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 13 танків; 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ); 27 одиниць бойової броньованої техніки; 2 одиниці спеціальної інженерної техніки; 5 автомобілів.

На Донецькому і Луганському напрямках сьогодні відбито 18 атак російських окупантів.

Про це повідомило угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

"Обстановка складна, але контрольована. Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 18 атак ворога", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 13 танків; 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ); 27 одиниць бойової броньованої техніки; 2 одиниці спеціальної інженерної техніки; 5 автомобілів.

Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Як писав УНІАН, за добу в Україні знищили ще 300 російських окупантів, і тепер загальне число ліквідованих супротивників становить близько 26 650.

Ліквідовано один вертоліт, вісім безпілотників оперативно-тактичного рівня, 22 одиниці автотехніки та один корабель/катер.

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