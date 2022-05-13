Знищено, зокрема, 13 танків, 8 артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки.

За добу українські захисники відбили 18 ворожих атак на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Тільки на Донецькому та Луганському напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника", - йдеться у повідомленні.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних Сил та Десантно-штурмових військ було уражено сім повітряних цілей: п’ять БпЛА типу "Орлан-10", один вертоліт "Ка-52" та одну крилату ракету.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами. Ракету, яка поцілила в запас снарядів для російських "Смерчів", було скинуто з бойового безпілотника.

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