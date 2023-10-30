Також знищено 121 артилерійську установку та 85 танків.

Сили оборони України за минулий тиждень знищили понад 4,4 тис. російських окупантів (умовно 9 батальйонів).

Як повідомляє Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center у Telegram, Збройні сили України за минулий тиждень з 23 жовтня по 29 жовтня також знищили 85 танків (умовно 3 танкових батальйони).

Серед втрат Росії за минулий тиждень також виявились:

Відео дня

106 бойових броньованих машин (умовно 3 мотострілецьких батальйонів);

121 артилерійська установка (умовно 7 артилерійських дивізіонів);

7 ракет;

3 літаки.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в останні тижні найбільші втрати особового складу і озброєння окупанти несуть в районі Авдіївки.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що війська РФ під час атак на місто Авдіївка застосували суїцидальну тактику прориву, через що за кілька тижнів втрати ворога під містом перевищили ті, які були зазнані у боях за Бахмут і Вугледар.

Російське керівництво переконано, що якщо окупаційна армія переможе в боях під Авдіївкою, це змусить Україну піти на перемовини і погодитись на "заморозку" війни на умовах Кремля.

З 10 жовтня на Авдіївському напрямку було знищено вже шість російських літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: