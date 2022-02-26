Місцеве населення допомагає військовим бити загарбника.

Збройні сили України захопили кілька російських танків під Черніговом.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Воїни Збройних сил України захопили кілька російських танків під Черніговом. Тепер вони послужать на благо України. З іншими сталося те, що й мало статися", - мовиться у дописі.

Наголошується, що місцеве населення допомагає військовим бити загарбника.

"Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнують залізничні мости! Разом ми поборемо цю навалу! Слава Україні! Разом переможемо!", - підсумували у ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Чернігів з "Градів". Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус закликав цивільне населення Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста, сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома.