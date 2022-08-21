Їх росіяни випустили саме з акваторії Чорного моря.

Український зенітний ракетний підрозділ вночі знищив дві крилаті ракети типу "Калібр" над Чорним морем.

Про це йдеться у зведенні повітряного командування "Південь".

"Над морем близько 03:00 години зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" знищив дві крилаті ракети типу "Калібр". Їх росіяни випустили саме з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

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