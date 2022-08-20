Зокрема окупанти намагалися вести наступ у напрямках Спірне - Івано-Дар'ївка та Миколаївка - Виїмка, але безуспішно.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, українські війська відбили наступ ворога в напрямках ряду населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках формування ударного угруповання військ збройних сил Білорусі та Росії на кордоні нашої держави не виявлено.

Водночас продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України.

Російські окупанти обстрілювали з мінометів підрозділи українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

"На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утримані зайнятих позицій. Здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги", - мовиться у дописі.

Крім того, ворог завдав авіаційних ударів біля Прудянки та Верхнього Салтова і вів повітряну розвідку неподалік Руських Тишків та Золочева.

"На Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на поновленні наступальних дій. Здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залиману", - повідомили у Генштабі.

Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка - Новодмитрівка, Сулигівка - Новодмитрівка, Бражківка - Вірнопілля та Довгеньке - Курулька. "Як результат - наші воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад", - наголошується у повідомленні.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії по районах Краматорська, Роздолівки, Спірного, Званівки та Райгородка. Вони завдали авіаційного удару неподалік Івано-Дар'ївки.

"Загарбники намагалися вести наступ у напрямках Спірне - Івано-Дар'ївка та Миколаївка - Виїмка, безуспішно", - розповіли у Генштабі.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки. Крім того, по районах трьох останніх населених пунктів ворог завдав авіаційних ударів.

"Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Стряпівка - Соледар, Покровське - Бахмутське, Покровське - Бахмут, Вершина - Зайцеве, Вершина - Кодема, Травневе - Зайцеве, Травневе - Кодема, Семигір'я - Зайцеве, Гладосове - Кодема, успіху не мали, отримали жорстку відсіч", - наголосили у Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського.

"Завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар'їнки. Вів безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка - Майорськ, Спартак - Опитне, Донецьк - Піски, Старомихайлівка - Первомайське", - мовиться у дописі.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. Вів наступальний бій у напрямку Благодатне - Золота Нива, успіху не мав та відійшов.

Вас також можуть зацікавити новини: