Місцевих жителів закликали перебувати в бомбосховищі або дотримуватися правила двох стін.

Загроза обстрілу населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, зберігається.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"День завершуємо сповіщенням про загрозу артилерійського обстрілу. Повідомлення стосується прибережних територій району. Надвечір з'явилась інформація про можливий обстріл однієї з ТГ, подробиці з'ясовують. Про вранішній "Калібр" орків, який збито силами ППО, гадаю, всі чули", - зазначив він.

На інших територіях району, зауважив Євтушенко, день минув спокійно.

"На жаль, загроза обстрілу населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища), зберігається. Прошу вас перебувати в бомбосховищі або дотримуватись правила двох стін", - наголосив голова РВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, над Дніпропетровською областю протиповітряною обороною України було збито чотири російські ракети "Калібр". У Нікопольському районі внаслідок падіння уламків російської ракети постраждав чоловік.

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