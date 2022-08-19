Радник голови Херсонської ОВА зазначив, що очікує на "відкриття" Антонівського мосту, яке обіцяють загарбники.

На Херсонщині українські військові влучили у Каховський міст, який російські окупанти щойно відновили.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, оперативне командування "Південь" офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.

"Чекаємо "відкриття" Антонівського, про яке нам розказують росіяни", - зазначив він.

Нагадаємо, що протягом 18 серпня російські загарбники втратили:

73 солдат;

три танки;

чотири пускові установки та одну радіолокаційну станцію до ЗРК С-300;

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

один склад боєприпасів.

Наразі остаточні втрати ворога дорозвідуються. Як повідомляв УНІАН, за добу українські воїни знищили 400 окупантів. Загальні бойові втрати росіян на сьогодні становлять близько 44 700 осіб.

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