На Херсонщині українські військові влучили у Каховський міст, який російські окупанти щойно відновили.
Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, оперативне командування "Південь" офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст.
"Чекаємо "відкриття" Антонівського, про яке нам розказують росіяни", - зазначив він.
Нагадаємо, що протягом 18 серпня російські загарбники втратили:
- 73 солдат;
- три танки;
- чотири пускові установки та одну радіолокаційну станцію до ЗРК С-300;
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- один склад боєприпасів.
Наразі остаточні втрати ворога дорозвідуються. Як повідомляв УНІАН, за добу українські воїни знищили 400 окупантів. Загальні бойові втрати росіян на сьогодні становлять близько 44 700 осіб.