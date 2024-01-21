Також наші захисники знищили 2 літаки, 4 ракети та 75 БпЛА ворога упродовж тижня.

За тиждень, з 14 по 21 січня 2024 року, Силами оборони України знищено близько 6 тисяч 30 осіб особового складу армії окупантів та 731 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в Telegram.

"Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 106 танків, 164 бойові броньовані машини, 128 артилерійських систем, 11 РСЗВ, 7 установок ППО, 195 одиниць автотехніки, 39 одиниць спецтехніки", - зазначив заступник міністра.

Окрім цього, за словами Павлюка, наші захисники знищили 2 літаки, 4 ракети та 75 БпЛА.

Останні новини з фронту України - ворог атакує за усіма напрямками

Авіація Сил оборони України за 20 січня завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одному складу боєприпасів та одному вузлу зв'язку російських військ.

Підрозділи ракетних військ вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та одну станцію радіоелектронної боротьби росіян.

Тим часом росіяни завдали три ракетні удари зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області та чотири авіаційних удари, а також здійснили 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і по населених пунктах.

На фронті за минулу добу відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог атакував майже по всіх напрямках, найбільшу кількість штурмів здійснив на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

За добу ЗСУ відправили до пекла ще 760 російських окупантів.

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