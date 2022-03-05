В ході війни українська армія знищила ворожу техніку на 331,2 млрд рублів або 3 мільярди доларів.

Українська армія знищує багато техніки РФ, а також отримує військові трофеї. Вартість знищеної техніки оцінюється приблизно в 3 мільярди доларів, за підрахунками Forbes Україна.

Серед знищеної техніки РФ налічується 33 літаки, 37 вертольотів, 251 танк і 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки і вертольоти разом – 1,1 млрд доларів.

Вартість техніки розрахована на основі відкритих джерел. Поки невідомо, які літаки були збиті. Серед використовують РФ Су-25 за 11 млн доларів, Су-30 – 33 млн доларів, Су-34 – 36 млн доларів. ЗСУ також збили два літаки Іл-76, які коштують по 86 млн доларів.

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