Крім того, уркаїнські сили оборони мають частковий успіх біля Новопрокопівки.

Українські воїни мають успіх біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Як повідомляє моніторингова група DeepState, Сили оборони змогли зрізати виступ ворога поблизу Вербового, а біля Новопрокопівки мали частковий успіх.

Тим часом українські десантники продовжують вести важкі бої біля Роботиного та Новопрокопівки.

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"Битва на Роботинському виступу все більше нагадує битву біля села Пашендейл у Першу світову. Остання стала символом солдатського страждання. Дані зміни є результатом великих зусиль і великих втрат з обох сторін", - пише DeepState.

Війна в Україні - останні новини про втрати

Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого 2022 року, вона вже зазнала колосальних втрат. За відомостями Генштабу ЗСУ, загальні втрати ворога на 9 листопада 2023 року становлять приблизно 308 тис. 720 окупантів. Втрати України - це державна таємниця.

Наприкінці літа видання The New York Times писало, що російські втрати наближаються до 300 тисяч (близько 120 тисяч ліквідованих і 170-180 тис. поранених), а Україна нібито втратила вбитими 70 тис. осіб, а пораненими - 100-120 тис. Українська влада розкритикувала цю статтю.

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