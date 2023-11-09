Українські воїни мають успіх біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.
Як повідомляє моніторингова група DeepState, Сили оборони змогли зрізати виступ ворога поблизу Вербового, а біля Новопрокопівки мали частковий успіх.
Тим часом українські десантники продовжують вести важкі бої біля Роботиного та Новопрокопівки.
"Битва на Роботинському виступу все більше нагадує битву біля села Пашендейл у Першу світову. Остання стала символом солдатського страждання. Дані зміни є результатом великих зусиль і великих втрат з обох сторін", - пише DeepState.
Війна в Україні - останні новини про втрати
Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого 2022 року, вона вже зазнала колосальних втрат. За відомостями Генштабу ЗСУ, загальні втрати ворога на 9 листопада 2023 року становлять приблизно 308 тис. 720 окупантів. Втрати України - це державна таємниця.
Наприкінці літа видання The New York Times писало, що російські втрати наближаються до 300 тисяч (близько 120 тисяч ліквідованих і 170-180 тис. поранених), а Україна нібито втратила вбитими 70 тис. осіб, а пораненими - 100-120 тис. Українська влада розкритикувала цю статтю.