За його словами, ймовірний переговорний процес потрібен Росії для накопичення сил.

Західні ЗМІ повідомляють, що партнери нібито "тиснуть на Україну" щодо початку мирних переговорів з Росією. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов поясив, чому ці переговори зараз неможливі.

У коментарі 24 каналу Данілов заявив, що переговори нібито про мир потрібні насамперед Росії, аби накопичити сили для нової фази війни.

"Росія дуже хоче підписати мирні угоди на користь своєї країни для того, щоб накопичити сили й перейти до наступної фази війни", - наголосив Данілов.

Також секретар РНБО також , що згідно з указом Володимира Зеленського від 22 грудня 2021 року лише президент, прем'єр та очільник МЗС можуть офіційно представляти позицію України на зовнішньополітичній арені. Усіх інших цей указ зобов'язував письмово узгоджувати свою діяльність з МЗС. Про цей указ він згадав коментуючи заяви окремих експосадовців, які намагаються від імені України створювати враження зацікавленості у цих переговорах.

Переговори з Росією - деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники Сполучених Штатів і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зазначалося, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж почнуться більш активні і термінові дискусії про мирні переговори.

У Державному департаменті США заявили, що не знають про ведення розмов з Україною щодо будь-яких мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь-які переговори - це справа України.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять з необхідності повного виведення російських військ з суверенної території України.

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