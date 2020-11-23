Бойовики на Донбасі за минулу добу здійснили шість обстрілів, чим порушили встановлене влітку перемир'я.
Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.
Зокрема, в районі Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а біля Новолуганського застосував станковий протитанковий гранатомет. Неподалік Шумів та Водяного бойовики вели обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а з боку окупованої Ужівки в бік Водяного дистанційно мінували позиції українських військ мінами ПОМ-2.
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Про порушення режиму припинення вогню українська сторона повідомила представникам ОБСЄ.
Втрат у лавах ЗСУ минулої доби не було.
"Від початку поточної доби, 23 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігалася тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено", - йдеться у зведенні ООС.
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