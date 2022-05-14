Російський військовий розповідав, як він вбивав мирне населення.

Журналісти встановили особу російського окупанта, який розповідав дружині про вбивство мирних жителів та інші воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в СБУ.

Згідно з даними видання, цього окупанта звати Дмитро Геннадійович Іванов, він народився 10.02.1995. У соцмережах росіянина зазначено, що він мешкає в селі Купсола, республіка Марій Ел, там окупант називає себе Дмитром Тумановим. Судячи з шевронів на фотографіях, він є випускником Казанського вищого танкового командного училища.

Жінку, з якою розмовляв Іванов, звати Анастасія Короткова. На її сторінці у ВКонтакте є весільні фото з Івановим, що датовані 2020 роком.

Як повідомляв УНІАН, п'яний російський окупант похвалився своїй дружині звірствами, які він влаштовує в Україні. Однак жінка не прийшла в захват від таких зізнань. Росіянка жахнулася, її злякали слова рашиста про жорстокі вбивства. П'яний рашист, який зараз перебуває на Херсонщині, у всіх подробицях розповів дружині, як він вбивав мирних українців. Він прострілював людям голови та не бачить у своїх жахливих вчинках чогось поганого. Окупант зазначає, що він став іншою людиною.

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